Власти сказали изнасилованной девушке вернуться домой, где над ней снова надругались

В Индии девушку дважды изнасиловал один человек по недосмотру властей

Девушка из Индии дважды подверглась изнасилованию из-за ошибки местных властей. Об этом сообщает The Daily Jagran.

Инцидент произошел в штате Мадхья-Прадеш. Родственники 15-летней школьницы заявили о ее пропаже. Пострадавшая, по их словам, исчезла сразу после того, как закончилась учеба.

Девушку нашли только спустя месяц, в другом штате, Харьяна. Выяснилось, что в этот момент ее изнасиловал мужчина. При этом сам обвиняемый является родственником пострадавшей: ее двоюродная сестра приходится ему невесткой. В результате фигуранта разбирательств отпустили после внесения залога.

Школьницу тем временем направили в центр реабилитации жертв насилия. Спустя некоторое время профильные органы отправили девушку в дом двоюродной сестры, где находился ее насильник. После переезда он снова надругался над родственницей.

По данным полиции, по закону органы должны провести расследование и только после этого определять место жительства несовершеннолетнего. В случае с девушкой власти проигнорировали этот пункт.

Когда о ситуации узнали в полиции, школьницу вернули в центр реабилитации. На данный момент идет расследование.

