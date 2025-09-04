На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти сказали изнасилованной девушке вернуться домой, где над ней снова надругались

В Индии девушку дважды изнасиловал один человек по недосмотру властей
true
true
true
close
Freepik

Девушка из Индии дважды подверглась изнасилованию из-за ошибки местных властей. Об этом сообщает The Daily Jagran.

Инцидент произошел в штате Мадхья-Прадеш. Родственники 15-летней школьницы заявили о ее пропаже. Пострадавшая, по их словам, исчезла сразу после того, как закончилась учеба.

Девушку нашли только спустя месяц, в другом штате, Харьяна. Выяснилось, что в этот момент ее изнасиловал мужчина. При этом сам обвиняемый является родственником пострадавшей: ее двоюродная сестра приходится ему невесткой. В результате фигуранта разбирательств отпустили после внесения залога.

Школьницу тем временем направили в центр реабилитации жертв насилия. Спустя некоторое время профильные органы отправили девушку в дом двоюродной сестры, где находился ее насильник. После переезда он снова надругался над родственницей.

По данным полиции, по закону органы должны провести расследование и только после этого определять место жительства несовершеннолетнего. В случае с девушкой власти проигнорировали этот пункт.

Когда о ситуации узнали в полиции, школьницу вернули в центр реабилитации. На данный момент идет расследование.

Ранее молодые люди пленили трех школьниц и толпой изнасиловали их.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами