В России создадут экосистему развития мобильных игр

RuStore и АКИ создадут экосистему для развития мобильных игр
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Агентство креативных индустрий Москвы (АКИ) и российский магазин приложений RuStore заключили стратегическое соглашение, предполагающее создание экосистемы мобильных игр. Об этом сообщили ТАСС в АКИ.

«Московский кластер видеоигр - это экосистема поддержки московских разработчиков на всех этапах: от разработки идеи до выхода на зарубежные рынки», — говорится в сообщении.

Первый акселератор будет запущен уже этой осенью, в нем примут участие более 30 студий. Работа кластера позволит увеличить на треть число проектов московских разработчиков в игровой индустрии. Такого результата планируют достигнуть к 2030 году.

Недавно замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский заявил, что компьютерные игры, в которые играют молодые россияне, должны соответствовать исторической реальности. Он подчеркнул, что особую важность представляет участие профессиональных историков в разработке видеоигр.

Ранее россияне назвали лучшие игры всех времен.

