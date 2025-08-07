На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России заявили, что видеоигры должны соответствовать исторической правде

Могилевский: российские видеоигры должны основываться на исторической правде
StockCanarias/Shutterstock/FOTODOM

Компьютерные игры, в которые играют молодые россияне, должны соответствовать исторической реальности. Об этом заявил сопредседатель Российского исторического общества (РИО), замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

На встрече с участниками Летнего института РГГУ в Доме Российского исторического общества он подчеркнул, что особую важность представляет участие профессиональных историков в разработке видеоигр.

«Это важная задача, чтобы те компьютерные игры, в которые играют наши молодые люди, были основаны на адекватном, точном представлении об исторической реальности», — заявил Могилевский.

По словам сопредседателя РИО, в настоящее время в России уже ведется работа по созданию патриотических игр. К работам привлечены крупные коммерческие компании, а также разработчики игр, которые обращаются к профессиональным историкам с целью получить совет и провести консультации, заключил Могилевский.

29 июля российская игровая студия Cyberia Nova представила первый геймплейный трейлер своего нового проекта — исторического экшена «Земский собор». Опубликованное видео подробно знакомит с игровым процессом, демонстрируя боевую систему, элементы скрытного прохождения и интерактивные сцены.

Действие трейлера разворачивается в заснеженной Москве XVII века, где главный герой, казак по имени Кирша, пытается вернуть похищенное у него оружие.

Ранее сообщалось, что детям запретят играть в GTA.

