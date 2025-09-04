Безработный россиянин сбросил с девятого этажа стеклянную бутылку и попал в ребенка

В Петербурге безработный сбросил с девятого этажа бутылку и попал в ребенка

В Санкт-Петербурге необдуманное действие местного жителя едва не привело к трагедии: безработный мужчина выбросил из окна девятого этажа стеклянную бутылку и попал в ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в Красном Селе. По информации издания, 33-летний мужчина развлекался тем, что выбрасывал из окна бутылки. Одна из них прилетела на голову игравшего во дворе шестилетнего мальчика. Ребенок чудом сильно не пострадал и отделался сильным ушибом головы. Врачи обследуют его на наличие других травм.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РФ. Фигуранту может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого похожий инцидент произошел в Чебоксарах: неизвестные выбросили из окна бутылку, которая попала в дошкольника. С места ЧП ребенка забирала скорая.

Ранее в Петербурге задержали стрелявшего по детям мужчину.