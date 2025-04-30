Бутылка, брошенная неизвестными из окна в российском городе, попала в ребенка

В Чебоксарах в ребенка попала бутылка, которую неизвестные выбросили из окна

В Чебоксарах ребенок пострадал из-за бутылки, брошенной из окна неизвестными. Об этом сообщает «Про Город Чебоксары».

Инцидент произошел 29 апреля во дворе дома №27к1 на улице Ленинского Комсомола. Неизвестные бросили из окна бутылку, и она попала в маленького мальчика, который проходил под окнами.

В результате пострадавшего увезли с места происшествия на машине скорой помощи. По словам очевидцев, бросить бутылку из окна могли дети.

До этого в Челябинске юноша швырнул петарду в мать, гулявшую с грудным ребенком в коляске. Пиротехника пролетела мимо и взорвалась, хлопок напугал и ее, и малолетнего. По словам пострадавшей, она успела заметить на одном из балконов юношу в черной кофте, который после ее криков скрылся в квартире. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее в Петербурге задержали стрелявшего по детям мужчину.