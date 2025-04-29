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В Петербурге задержали стрелявшего по детям мужчину

«78.ru»: в Петербурге задержан мужчина, обстрелявший детей из пневматики
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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Выборгском районе Петербурга задержан подозреваемый, который обстрелял подростков из пневматического пистолета. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел у Суздальских озер, школьники гуляли по частному сектору, когда к ним подошел неизвестный и не менее 15 раз выстрелил в сторону детей. У одного из пострадавших металлическая пуля застряла в щеке, второй отделался синяками и ушибами.

Подозреваемого в стрельбе задержали, им оказался 50-летний местный житель. Мужчина рассказал, что подростки бросили несколько кирпичей в забор около его дома и рисовали на стене граффити. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Астрахани мужчина стрелял с балкона в птицу и ранил девушку. В одну из больниц Астрахани была доставлена 22-летняя девушка с ранением бедра. Она рассказала полицейским, что шла по улице, услышала хлопок и почувствовала резкую боль в ноге. Было установлено, что травму пострадавшая получила в результате выстрела, совершенного

.

Ранее в Бокситогорске пьяный мужчина открыл стрельбу на улице и ранил двух прохожих.

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