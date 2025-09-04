На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Челябинской области семья продала машину и лишилась накоплений из-за мошенников

В Челябинской области мошенники оставили пенсионеров без денег и машины
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Нязепетровске пожилая семейная пара стала жертвой мошенников, лишившись всех сбережений и денег от продажи автомобиля. Об этом сообщает УМВД Челябинской области.

Неизвестные связались с парой пенсионеров под видом сотрудников службы доставки и выманили у 70-летнего мужчины личные данные. После получения кода из СМС-сообщения пенсионеру позвонил лжесотрудник правоохранительных органов, который убедил его в необходимости «защитить» средства от мошенников.

Под руководством аферистов пожилая пара в течение двух дней переводила деньги на электронные кошельки, предварительно обналичив все свои сбережения. Мошенники также убедили пенсионеров продать личный автомобиль по заниженной цене и перевести вырученные средства. Общий ущерб составил более 600 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого 31-летняя жительница Барнаула перевела мошенникам более миллиона рублей, поверив в несуществующее уголовное дело. Женщина аферы оформила кредит сдала в ломбард драгоценности родителей и перевела все деньги на так называемые «безопасные счета».

Ранее в Москве мошенник обманул школьницу на 8 млн рублей.

