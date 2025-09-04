На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, как выбрать для ребенка безопасный квест

Президент АОКИ Черкасова посоветовала россиянам выбирать патриотические квесты
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Выбрать безопасный квест для ребенка можно, если подойти к этому вопросу со всей серьезностью. В частности, следует внимательно изучить отзывы о компании-организаторе, исключив всех агрегаторов, которые допускают малейший контакт, рассказала в пресс-центре НСН председатель рабочей группы по развитию и регулированию квестов при Совете ТПП РФ, президент Ассоциации Организаторов Квестиндустрии (АОКИ) Анна Черкасова.

«Если в отзывах есть какое-либо упоминание контакта или намека на него, то я рекомендую воздержаться. Важно смотреть, как компания представлена на рынке, например, какого уровня сайт. Если менеджер позвонил, уточнил нюансы, заболевания, это уже хороший знак», — пояснила специалист.

Подтверждением правильного выбора агрегатора квеста она назвала заключение договора, в котором должна указываться ответственность обеих сторон. Если такой документ есть, то можно смело присоединяться к мероприятию, считает эксперт. Также она посоветовала россиянам отказаться от хоррор-квестов, выбирая интеллектуальные, патриотические и социально значимые.

До этого соорганизатор квестовой компании «2+2», член АОКИ Константин Орлов рассказал, что в отрасли фиксируется 0,01% несчастных случаев на квестах от общего числа бронирований. Он отметил, что какой-то общей системной ошибки, которая бы регулярно травмировала участников, на таких мероприятиях нет, поэтому если что-то случается на квесте, то каждое такое событие следует рассматривать индивидуально.

Ранее сообщалось, что девочка, сломавшая ногу во время квеста, получит 300 тысяч рублей.

