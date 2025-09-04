На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России раскрыли процент несчастных случаев на квестах

Евразийская смена Старшеклассников/VK

Согласно статистическим данным, число несчастных случаев и различных опасных инцидентов на квестах составляет 0,01% от общего числа бронирований. Об этом в пресс-центре НСН сообщил соорганизатор квестовой компании «2+2», член АОКИ Константин Орлов, подчеркнув, что, как правило, какой-то общей системной ошибки, которая бы регулярно травмировала участников, на таких мероприятиях нет.

По словам эксперта, если что-то случается на квесте, то каждое такое событие следует рассматривать индивидуально, так как в целом в отрасли уровень травматизации очень низок.

«Со своей стороны мы создаем максимально безопасные квесты. Наша компания предлагает только бесконтактные квесты, отсутствие контакта делает квест безопаснее, — пояснила специалист. — При этом не всегда контакт – это плохо, есть сюжетный контакт, когда актер или аниматор просто сопровождает игрока».

Сегодня в отрасли считают, что будущее квестов в большей степени за форматом, который не предполагает контактов, заключил Орлов.

До этого зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что российских агрегаторов квестов следует обязать перед началом работы получать сертификаты безопасности. По его словам, сегодня большой проблемой является тот факт, что организовать сегодня такое мероприятие может кто угодно, и строгого контроля за этой отраслью нет.

Ранее сообщалось, что девочка, сломавшая ногу во время квеста, получит 300 тысяч рублей.

