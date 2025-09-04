На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, чем грозит резкий отказ от сахара

Специалист Барсуков: резкий отказ от сахара не опасен для человека
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Резкий отказ от сахара безопасен для человека и может принести пользу, если говорить о нем как о монопродукте. Об этом Pravda.Ru рассказал главный специалист по направлению «Эндокринология» ГК МЕДСИ, кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

По его словам, это полезно даже в том случае, если человек употреблял сладкое на ежедневной основе. При этом эксперт призвал не исключать из рациона все углеводы, потому что это может грозить негативными последствиями для здоровья. Например, от несладких фруктов, картофеля, овощей.

«Потому что отказаться от углеводов вообще — так называемые модные сейчас тоже есть диеты и так далее, — это небезопасно для здоровья», — заключил Барсуков.

В СберМаркетинге «Газете.Ru» рассказали, что россиянам проще отказаться от соли, чем от сахара. Согласно данным исследования, которое провели в СберМаркетинге, россияне считают основными составляющими здорового образа жизни увеличение потребления овощей и фруктов (46%), контроль потребления сахара (42%) и жирной пищи (39%), а также соблюдение водного режима (40%). О необходимости разнообразного питания заявили 36% респондентов.

Ранее сообщалось, что заменитель сахара смог уничтожить клетки рака поджелудочной.

