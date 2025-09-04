На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Заменитель сахара смог уничтожить клетки рака поджелудочной

IJMS: экстракт стевии может уничтожать клетки рака поджелудочной
true
true
true
close
Christian Ohde/Global Look Press

Экстракт стевии, обработанный молочнокислыми бактериями, способен уничтожать клетки рака поджелудочной железы, практически не затрагивая здоровые. К такому выводу пришли ученые из Хиросимского университета. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Molecular Sciences (IJMS).

Исследователи использовали штамм бактерий Lactobacillus plantarum SN13T для ферментации экстракта листьев стевии (FSLE). В лабораторных экспериментах концентрированное вещество значительно сильнее подавляло рост клеток рака поджелудочной железы (линия PANC-1), чем обычный экстракт. Такое лечение также оказалось малотоксичным для здоровых клеток почек человека (линия HEK-293).

Ключевым противоопухолевым соединением оказался метиловый эфир хлорогеновой кислоты (CAME). Его концентрация возрастала при ферментации, что усиливало биологическую активность стевии.

Авторы отмечают, что рак поджелудочной железы остается одним из самых агрессивных и плохо поддающихся лечению — пятилетняя выживаемость пациентов с этим диагнозом не превышает 10%. По этой причине поиск новых природных соединений особенно важен.

Следующим этапом исследования станут испытания на животных. Ученые планируют выяснить, какие дозировки экспериментального препарата обеспечивают оптимальный терапевтический эффект.

Ранее был найден необычный способ направить иммунитет на борьбу с раком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами