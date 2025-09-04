Пострадавшими при крушении фуникулера «Глория» оказались туристы со всего мира

Среди 21 пострадавшего при сходе с рельсов фуникулера Elevador da Glória в центре Лиссабона оказались граждане десяти государств. Об этом сообщает агентство Lusa.

Среди пострадавших были граждане Португалии, Испании, Южной Кореи, Франции, Италии, Канады, Швейцарии, Кабо-Верде и Марокко.

«Пострадавшие — 12 женщин и семеро мужчин — представляют по меньшей мере 10 национальностей», — говорится в сообщении.

Авария с фуникулером «Глория» произошла вечером 3 сентября. В момент падения внутри вагонетки могли находиться до 43 человек. Число пострадавших достигло 23 человек, пять из них находились в тяжелом состоянии. Известно, что 17 человек спасти не удалось.

Фуникулер Elevador da Glória, соединяющий центр Лиссабона с районом Барриу-Альту, был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются более трех миллионов пассажиров.

