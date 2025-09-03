На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве рабочие пострадали при обрушении строительных лесов

В Москве трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В центре Москвы трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на реконструируемом здании пятиэтажного лицея. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Обрушение строительных конструкций со здания на Старопименовском переулке произошло на площади 10 квадратных метров. По словам собеседника агентства, в результате происшествия двое из троих рабочих были госпитализированы. Обстоятельства обрушения уточняются.

24 августа администрация Ленинградской области сообщила, что в больницу города Кингисепп были доставлены трое рабочих, пострадавших при строительстве газоперерабатывающего комплекса. Уточнялось, что речь идет о гражданах Китая, которые пострадали из-за падения строительных лесов.

14 августа стало известно, что при обрушении строительных конструкций на территории Владивостокской ТЭЦ-2 пострадали двое рабочих подрядной организации, еще троих спасти не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Ранее на Урале врачи спасли жизнь рабочему, на которого упал незакрепленный груз.

