Россиянам раскрыли секреты написания успешного сопроводительного письма к резюме

Если резюме можно считать первым рукопожатием с потенциальным работодателем, то сопроводительное письмо – это уникальный шанс продолжить диалог и убедить рекрутера в своей заинтересованности. Это не сухие факты из основного резюме, а шанс выделиться, объяснила в беседе с 360.ru консультант по стратегическому и антикризисному управлению, практикующий психолог, кандидат психологических наук, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО» Олеся Бережная.

По мнению специалиста, сопроводительное письмо является мотивационным, поэтому начинать его следует с ответа на вопрос: «почему я хочу работать именно здесь?». Назвать следует конкретные причины, в том числе перечислить вдохновляющие продукты компании, упомянуть командную работу, частью которой хочет стать соискатель.

Второй совет – это представить сопроводительное письмо первым собеседованием. Это значит, что в нем стоит упомянуть, что кандидат изучил сайт компании, соцсети, проанализировал продукты и готов усилить какое-то из направлений – все это докажет активный интерес к вакансии.

«Используйте это как возможность предложить идею, — посоветовала эксперт. – Сопроводительное письмо — шанс выделиться. Покажите, что вы уже мыслите как часть команды. Например, если претендуете на позицию копирайтера, можно предложить идею для рекламной кампании. Так вы показываете инициативность и стратегическое мышление».

Также в таком письме должен содержаться ответ на вопрос, почему именно этого конкретного кандидата должен предпочесть рекрутер. Важно рассказать о достижениях, связанных с вакансией, привести конкретные статистические данные. Также важно объединить свои ценности с ценностями компании, выделив для себя важными те же требования, которые обозначает работодатель.

Бережная призвала при написании сопроводительного письма следить за объемом и структурой текста, подчеркнув, что оно не должно превышать в среднем 3,5 тыс. знаков. Структура должна быть четкой, иметь вступление, основную часть и заключение. После завершения важно перечитать письмо, проверив грамматику, пунктуацию, стиль, причем сделать это лучше спустя сутки после написания – так можно будет просмотреть его свежим взглядом.

«Сопроводительное письмо — шанс показать, кто вы за пределами резюме», — заключила психолог.

