Эксперт назвал четыре шага в построении карьеры сразу после вуза

Выпускники вузов часто сталкиваются с проблемой поиска работы, так как не имеют опыта и часто не проходили никаких стажировок. Однако это не снижает ценность молодых специалистов на рынке труда, убежден HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО», практикующий психолог Дмитрий Чернышов. В беседе с 360.ru он посоветовал начать построение карьеры сразу после завершения учебы с помощью четырех основных шагов.

В первую очередь специалист призвал определить свои условия и ценности как работника, определить ожидания от работы и коллектива, включая график, собственные интересы и так далее. Это, по его мнению, позволит избежать скоропалительных решений и найти долгосрочное место работы.

Второй шаг – это исследование рынка труда в зависимости от специализации.

«Цель — найти компании, которые соответствуют вашим критериям, и глубоко их изучить. Какие навыки и качества они ищут: просто исполнителя или новатора, который привнесет свежие идеи? Запишите ключевые слова и ценности, которые вы обнаружили. Это лингвистический ключ к составлению резюме и сопроводительного письма, которые «заговорят» на одном языке с рекрутером», — пояснил специалист.

Третьим шагом он назвал саморефлексию, то есть определение своих сильных сторон, которые могут быть и не связаны с конкретной профессиональной деятельностью. По мнению Чернышова, соискателю важно понимать, в каких направлениях он наиболее силён, чтобы можно было представить это потенциальным работодателям. Это может быть умение работать с большими объёмами информации или быстрое освоение новых навыков.

Четвёртый, завершающий шаг – это выбор стратегии составления резюме. Среди таких стратегий эксперт перечислил акцент на ресурсах (стажировки, навыки), на потенциале (идеи, готовность к достижениям) и гибрид (сочетание ресурсов и потенциала). При правильном подходе резюме должно представлять собой комбинацию знаний, опыта и сильных личных качеств, которые могут помочь в реализации конкретных идей, заключил Чернышов.

До этого карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Мария Васильева отметила, что некоторые вопросы нельзя задавать на собеседовании, так как они могут сильно снизить шансы на получение желаемой должности. В их числе — все вопросы, связанные с отношением начальства к опозданиям, отгулам, возможности уйти пораньше и даже к отпуску. Она также посоветовала не спешить с уточнением вопросов о премиях, льготах, поощрениях, оставив эти вопросы на конец собеседования. Не рекомендуется также спрашивать о зарплате в первые минуты встречи — это считается моветоном.

