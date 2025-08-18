Работодатели назвали россиянам стоп-слова в резюме

Российские работодатели рассказали, какие слова в резюме соискателей сразу вызывают у них раздражение и заставляют отказаться от рассмотрения кандидата. Большинство из них (63%) отнесли к таким стоп-словам фразы, диктующие условия коммуникации, сообщает RT со ссылкой на исследование.

Отметим, что для работодателей в целом раздражающим выглядит игнорирование кандидатом звонков и сообщений – об этом газете «Известия» рассказала эксперт центра «Профессии будущего» Анна Сайгина. Она подчеркнула, что если соискатель неделями не отвечает на письма, пропускает звонки или исчезает после согласования собеседования, у специалиста по подбору возникают сомнения не только в его заинтересованности, но и в базовых навыках коммуникации, которые важны для любой должности.

Что касается резюме, то в качестве примера фраз со строгими условиями коммуникации респонденты назвали такие, как «не звонить», «не предлагать», «не беспокоить», «связь только по почте» и прочие.

Второй самой частой причиной раздражения представителей компаний являются заявления, сообщающие, что рассматриваемый кандидат – «самый лучший», и «умеет все». По 13% набрали фразы «активная жизненная позиция» и «амбициозность» или «карьерный рост». А еще 6% работодателей назвали стоп-словом «клиентоориентированность».

В целом о негативном отношении к отдельным словам сообщили 11% работодателей, а 41% заявил, что чаще всего испытывает раздражение не из-за каких-то слов, а из-за ошибок и неверного оформления резюме. Никакого раздражения при просмотре резюме не испытывают 48% респондентов.

Исследование аналитиков сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» подготовлено на основе опроса более 300 представителей бизнеса из разных российских регионов.

Ранее сообщалось, что в России резко выросло количество резюме с навыками работы с ИИ.