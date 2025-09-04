На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт объяснил, как обезопасить участок и дом после завершения дачного сезона

Специалист Истомин: после завершения дачного сезона важно обезопасить дом
Shutterstock

Закрытие дачного сезона должно включать в себя подготовку к зиме, включая меры безопасности для имущества – дома, инструментов и прочего. Причем важно действовать так, чтобы средства защиты не превышали стоимость охраняемых предметов – достаточно просто все запереть в помещениях с надежными замками, а также позаботиться об установке высокого металлического забора, рассказал RT специалист по информационной безопасности группы компаний «ST IT», эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин.

«Если на даче нет ничего ценного, то и сооружать неприступную крепость не имеет смысла. Но стоит учитывать и то, что всё, что лежит на открытой местности, является легкодоступным. Все инструменты, мангалы и прочие небольшие предметы лучше хранить в помещении под замком», — пояснил специалист.

Высокий металлический забор является одним из лучших решений, так как ворам перелезть через него без шума почти невозможно. Такое ограждение должно иметь калитку или надежную дверь с качественным затвором. Хороший замок следует установить и на сам дом, причем в последнее время отмечается рост интереса к английским замкам – они имеют необычную форму, взломать их сложнее, отметил Истомин. На окна он призвал установить решетки.

Однако даже лучшие замки и решетки не дают стопроцентной гарантии, что вор не проникнет в дом, поэтому необходимо снабдить объект камерой с датчиком движения. Увидев такую камеру, вор вряд ли захочет проникать в чужой дом. Более того, подобные камеры, как правило, оснащены системой оповещения владельцу, что позволяет в случае опасности экстренно принять меры.

Истомин отметил, что сэкономить на защите участка можно с помощью муляжа камеры – она не требует обслуживания, но при этом также эффективна. А лучшей защитой эксперт назвал комбинацию нескольких средств, включая видеонаблюдение, высокий забор, а при хранении в доме ценных предметов – система сигнализации и контракт с ЧОП.

До этого и.о. начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области полковник полиции Игорь Кирсанов посоветовал использовать системы сигнализации для защиты имущества в квартирах и на дачах. Кроме того, важно также иметь договор с пунктом охраны, а на окнах и дверях установить надежные замки, подчеркнул эксперт.

Ранее россиянам посоветовали дружить с соседями ради сохранности имущества.

