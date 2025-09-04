Около 500 тысяч семей получат жилье по проектам комплексного развития территорий

В регионах России построят 25 млн кв. метров жилья в рамках КРТ

В 51 регионе России на площади 5,9 тыс. га построят 25 млн кв. метров жилья в рамках проектов комплексного развития территорий, заявил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов в рамках ВЭФ.

Он отметил, что жилье в рамках проектов КРТ получат 500 тыс. семей.

Филиппов напомнил, что с 2021 года ДОМ.РФ заключил 61 договор на реализацию проектов КРТ в 34 регионах России. Общая площадь земель составила 1,6 тыс. га для строительства 9,4 млн кв. метров жилья. Всего за это время в эксплуатацию ввели 280 тыс. кв. метров жилья для 5,6 тыс. семей.

Также 8 проектов запустили на федеральных участках площадью более 286 га в Забайкальском и Хабаровском краях для строительства около 2,4 млн кв. метров жилья.