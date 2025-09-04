Врачи назвали продукты, которые помогут снизить уровень холестерина

Цельнозерновые продукты, орехи, фрукты, овощи, бобовые, полезные растительные масла и жирная рыба помогут снизить уровень холестерина в крови. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

По их словам, лучше всего сочетать сбалансированное питание с физической активностью и ограничением потребления насыщенных жиров. Кроме того, они посоветовали не забывать о полезных свойствах некоторых специй.

Так, корица полезна в профилактике и лечении различных заболеваний. Диетолог Лаура Гарсия подчеркнула, что она богата минералами, включая железо и кальций, а также является мощным антиоксидантом благодаря фенольным соединениям.

Профессор сердечно-сосудистой медицины Тим Чико в беседе до этого говорил, что регулярное употребление яблок оказывает лишь ограниченное влияние на уровень холестерина и не может заменить лекарственную терапию. По словам специалиста, некоторые исследования показывают, что яблоки способны снижать уровень «плохого» холестерина примерно на 4%. Под «плохим» холестерином подразумевают липопротеины низкой плотности (ЛПНП), которые при избытке оседают на стенках кровеносных сосудов, образуя атеросклеротические бляшки.

