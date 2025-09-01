Врач рассказал, помогают ли яблоки снизить уровень холестерина

Регулярное употребление яблок оказывает лишь ограниченное влияние на уровень холестерина и не может заменить лекарственную терапию. Об этом заявил профессор сердечно-сосудистой медицины Тим Чико в беседе с изданием HuffPost.

По словам специалиста, некоторые исследования показывают, что яблоки способны снижать уровень «плохого» холестерина примерно на 4%. Под «плохим» холестерином подразумевают липопротеины низкой плотности (ЛПНП), которые при избытке оседают на стенках кровеносных сосудов, образуя атеросклеротические бляшки.

Ученым давно известно, что фрукты являются богатым источником клетчатки — полезных растительных волокон. Они способствуют функционированию желудочно-кишечного тракта, нормализации жирового обмена и выведению из организма холестерина. Однако эксперт уточнил, что положительный эффект от потребления яблок значительно уступает действию статинов и других препаратов.

«Трудно сказать, могут ли яблоки предотвратить сердечно-сосудистые заболевания или инсульт», — отметил Чико.

Он подчеркнул, что людям, которым уже назначены лекарства, фрукты не принесут ощутимой пользы в этом отношении. Однако ученый добавил, что рацион, богатый растительными продуктами, действительно играет важную роль в профилактике рака.

