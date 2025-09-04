На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказала, о каких болезнях сигнализируют отеки у пожилых

Врач Чернышова: отеки у пожилых могут возникать из-за сердечной недостаточности
Shutterstock

Отеки у пожилых могут сигнализироваться о различных заболеваниях, чаще всего — о сердечной недостаточности, когда орган не успевает качать кровь. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, недуг также может возникать на фоне болезни почек, в этом случае часто отекает область вокруг глаз. Кроме того, скопление жидкости в тканях пожилых может указывать на наличие заболевания вен нижних конечностей (варикоза и тромбофлебита) или проблем с суставами (при артритах и артрозах).

Чтобы избавиться от отеков, Чернышова посоветовала обратиться к врачу, который поставит диагноз и назначит лечение. Она призвала не пытаться убрать отеки самостоятельно с помощью мочегонных средств.

«Мочегонные выводят из организма не только воду, но также полезные соли и минералы — прежде всего калий, натрий и магний. А без них может наступить очень тяжелое состояние, при котором нарушается сердечный ритм, падает артериальное давление. Также есть вероятность, что почки перестанут справляться с нагрузкой», — подчеркнула эксперт.

Врач-кардиолог, гериатр, профессор, доктор медицинских наук Юрий Конев до этого говорил, что перебои в ритме, ощущение «замирания» сердца, одышка при привычных нагрузках и повышение давления могут быть первыми симптомами инфаркта. По его словам, некоторые пациенты могут сталкиваться с отеками, неприятными ощущениями в области груди, болями сжимающего характера, отдающими в руку, челюсть или под лопатку.

Ранее кардиолог перечислил признаки опасного сгущения крови.

