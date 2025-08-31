На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кардиолог перечислил признаки опасного сгущения крови

Врач Ефремкин: признаками тромбоза являются односторонний отек и боль в икре
Freepik.com

Кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Иван Ефремкин рассказал в беседе с «Лентой.ру» о признаках, которые могут указывать на опасное сгущение крови, ведущее к тромбозу.

По словам специалиста, обратить внимание стоит на односторонний отек и боль в икроножной мышце — такие симптомы характерны для тромбоза глубоких вен, при котором сгустки крови образуются в крупных сосудах конечностей, чаще всего ног. Если кожа на ногах становится синеватой, это сигнализирует о серьезном нарушении кровотока, предупредил Ефремкин.

Врач отметил, что еще одним опасным признаком является внезапная одышка в сочетании с болью в груди. Подобные симптомы могут говорить о тромбоэмболии легочной артерии — состоянии, при котором тромб блокирует кровоток в легких.

«Боль обычно острая, усиливается при вдохе или кашле, возможен кашель с кровохарканьем», — сказал он.

Кардиолог подчеркнул, что при появлении таких симптомов необходимо немедленно обращаться за помощью. Он пояснил, что без лечения тромб может увеличиваться в размерах, повышая риск осложнений и развития посттромботического синдрома, когда отеки и боли становятся хроническими.

В начале августа ученые из Китайской академии наук выяснили, что диета с высоким содержанием жиров может повышать риск тромбоза за счет влияния на микробиоту кишечника.

Ранее врач объяснила, почему нельзя сидеть «нога на ногу».

