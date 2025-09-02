Врач назвал первые симптомы, которые помогут распознать инфаркт

Перебои в ритме, ощущение «замирания» сердца, одышка при привычных нагрузках и повышение давления могут быть первыми симптомами инфаркта. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-кардиолог, гериатр, профессор, доктор медицинских наук Юрий Конев.

Он подчеркнул, что на подобные тревожные сигналы важно вовремя обращать внимание, чтобы избежать осложнений. По его словам, некоторые пациенты могут сталкиваться с отеками, неприятными ощущениями в области груди, болями сжимающего характера, отдающими в руку, челюсть или под лопатку.

При этом врач уточнил, что самостоятельно отличить сердечные боли от невралгий или проблем с позвоночником трудно.

«Надежным и простым способом диагностики является ЭКГ с нагрузкой. Но первым шагом должен быть визит к терапевту или кардиологу, которые определят дальнейшие обследования», — подчеркнул Конев.

Исследователи из Финляндии и Великобритании до этого выяснили, что инфаркт миокарда, одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний, может иметь инфекционную природу. До сих пор считалось, что развитие атеросклероза и последующего инфаркта связано исключительно с накоплением в артериях окисленного холестерина низкой плотности, который вызывает воспаление сосудов. Однако новые данные показывают, что ключевую роль может играть скрытая бактериальная инфекция.

