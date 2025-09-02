На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвал первые симптомы, которые помогут распознать инфаркт

Врач Конев: одышка и отеки могут быть симптомами инфаркта
true
true
true
close
Shutterstock

Перебои в ритме, ощущение «замирания» сердца, одышка при привычных нагрузках и повышение давления могут быть первыми симптомами инфаркта. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-кардиолог, гериатр, профессор, доктор медицинских наук Юрий Конев.

Он подчеркнул, что на подобные тревожные сигналы важно вовремя обращать внимание, чтобы избежать осложнений. По его словам, некоторые пациенты могут сталкиваться с отеками, неприятными ощущениями в области груди, болями сжимающего характера, отдающими в руку, челюсть или под лопатку.

При этом врач уточнил, что самостоятельно отличить сердечные боли от невралгий или проблем с позвоночником трудно.

«Надежным и простым способом диагностики является ЭКГ с нагрузкой. Но первым шагом должен быть визит к терапевту или кардиологу, которые определят дальнейшие обследования», — подчеркнул Конев.

Исследователи из Финляндии и Великобритании до этого выяснили, что инфаркт миокарда, одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний, может иметь инфекционную природу. До сих пор считалось, что развитие атеросклероза и последующего инфаркта связано исключительно с накоплением в артериях окисленного холестерина низкой плотности, который вызывает воспаление сосудов. Однако новые данные показывают, что ключевую роль может играть скрытая бактериальная инфекция.

Ранее был назван неочевидный способ снизить риск инфаркта и инсульта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами