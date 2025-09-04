На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Турэксперт рассказал, где провести отпуск недалеко от Москвы

Турэксперт Горин: москвичи могут провести отпуск в Коломне или Ярославле
Baturina Yuliya/Shutterstock/FOTODOM

Москвичи могут провести отпуск недалеко от столицы, например, в Коломне, Костроме или Ярославле. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его словам, наиболее бюджетным вариантом является автотуризм. Тогда путешественники смогут подстроить маршрут под свои запросы, подчеркнул он.

«Есть специальные маршруты, например русские усадьбы, гастрономическая карта России и многие другие. Минимальная сумма, требуемая на недельный отдых для пары, — это 40 тыс. рублей. В среднем же путешествие с учетом платных дорог, оплаты топлива, проживания и питания обойдется в 100−120 тыс. рублей», — уточнил Горин.

Эксперт отметил, что спросом у жителей Москвы пользуется и санаторный отдых, который в среднем обходится в 50–70 тыс. рублей. Кроме того, он посоветовал обратить внимание на речные маршруты и железнодорожные круизы.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин до этого рассказал «Газете.Ru», что россиянам до конца 2025 года выгоднее всего уйти в отпуск в октябре, наименее выгодно — в ноябре.

Ранее россиянам объяснили, как выгодно продлить ноябрьские праздники.

