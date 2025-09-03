Россиянам назвали выгодные и невыгодные месяцы для отпуска до конца года

Россиянам до конца 2025 года выгоднее всего уйти в отпуск в октябре, наименее выгодно — в ноябре, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В октябре 31 календарный день, из которых в соответствии с производственным календарем по пятидневной рабочей неделе 23 рабочих. В ноябре 30 календарных дней, из которых 19 рабочих. В декабре 31 календарный день, из которых 22 рабочих. Если мы предположим, что актуальная заработная плата (в расчете за месяц) для октября-декабря 2025 года у работника будет составлять 72 тыс. рублей, а средний дневной заработок равен 2158 рублей, получится, что в октябре сумма отпускных будет 30,2 тыс. рублей, а зарплата — 40,7 тыс. рублей (всего — 70,9 тыс. рублей), в ноябре — 30,2 тыс. рублей и 37,9 тыс. рублей соответственно (то есть более 68 тыс. рублей). В декабре сумма отпускных составит 30,2 тыс. рублей, зарплата – 39,3 тыс. рублей (всего — более 69 тыс. рублей)», — отметил Балынин.

По его словам, средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, исчисляется путем деления суммы зарплаты, фактически начисленной за расчетный период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней. Последнее значение равно 29,3. Экономист уточнил, что нюансов и деталей расчета много, но из ключевого целесообразно отметить следующие два момента. Во-первых, за календарные дни отпуска выплачиваются отпускные. Во-вторых, за дни трудовой деятельности выплачивается зарплата (пропорционально числу рабочих дней).

Балынин добавил, что оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала, поэтому в рассмотренном примере отпускные (30 212 рублей) будут выплачены до отпуска, а оплата труда — за отработанные дни месяца в установленные даты правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором. Такая дата определяется с обязательным учетом того, что выплата зарплаты должна производиться не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена (так прописано в Трудовом кодексе), заключил экономист.

