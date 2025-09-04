На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рудник в Якутии эвакуируют после обрушения породы

На руднике в Якутии произошло обрушение породы, один человек пострадал
Shutterstock

В Якутии на руднике в Оймяконском районе один человек пострадал при обрушении горной породы. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

В ведомстве рассказали, что работу рудника приостановили, а 55 рабочих выводят на поверхность. На место происшествия прибыл военизированный горно-спасательный отряд. Там также находится команда рудника.

В конце августа в Красноярском крае обрушилась горная масса на шахте АО «Артемовский рудник». Это случилось во время бурения горных пород, которые в дальнейшем планировали укреплять. В момент обрушения горной массы в шахте находились 48 человек, среди них был 30-летний гражданин Узбекистана. Он оказался под завалами и получил несовместимые с жизнью травмы. После ЧП на аварийном участке выставили посты безопасности. Прокуратура начала проверку соблюдения работодателем законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Ранее с шахты в Кузбассе уволились сотни горняков.

