«Чувствуют себя прекрасно». Как обустроились в «Лефортово» террористы из «Крокуса»

В СК РФ в годовщину теракта в «Крокус Сити Холле» рассказали, кто стоит за организацией нападения, которое унесло жизни 145 человек. Как сообщили в ведомстве, теракт был спланирован и организован «спецслужбами недружественного государства», для его совершения привлекли членов международной террористической организации. СК детально восстановил хронологию событий и уже завершил следственные действия с 19 обвиняемыми. Сейчас непосредственные исполнители теракта находятся в СИЗО «Лефортово» и дожидаются суда в комфортных условиях. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Следственный комитет (СК) РФ пришел к выводу, что теракт в «Крокус Сити Холле», произошедший 22 марта 2024 года, был спланирован и организован «спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России». Для его совершения привлекли членов международной террористической организации. Об этом сообщила официальный представитель ведомства.

В СК рассказали, что была детально восстановлена хронология событий — от подготовки к преступлению до задержания исполнителей сотрудниками правоохранительных органов.

По данным Следкома, непосредственной организацией теракта занимались шестеро граждан Средней Азии, часть из которых проходит под псевдонимами. Сейчас они находятся за рубежом, в связи с чем они заочно арестованы и объявлены в розыск.

Именно эти люди завербовали непосредственных исполнителей теракта Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду, а также занимались организацией их обучения за границей.

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«В сжатые сроки установлены и задержаны исполнители теракта, а затем и иные соучастники. На данный момент завершены следственные действия с 19 обвиняемыми в совершении преступлений террористического характера, которые находятся под стражей и продолжают ознакомление с материалами дела», — уточнили в ведомстве.

Как отметила Петренко, сейчас обвиняемые знакомятся с материалами, после чего дело передадут в суд.

Кроме этого, представитель СК РФ добавила, что в зависимости от роли в совершении преступлений к уголовной ответственности уже привлечены лица, которые помогали исполнителям в найме жилья, обеспечивали их транспортом, оружием, а также финансировали террористическую деятельность.

Еще несколько фигурантов были объявлены в розыск.

Где сейчас исполнители теракта?

SHOT в годовщину трагедии, унесшей жизни 145 человек, рассказал, как сейчас живут исполнители теракта. По данным Telegram-канала, они уже почти год сидят в комфортных условиях в следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово».

«20-летнему бывшему барберу Мухаммадсобиру Файзову сделали операцию глаза. Теперь… он хорошо видит и прекрасно себя чувствует», — говорится в публикации.

При задержании Файзов оказал сопротивление оперативникам и был ранен. На первое судебное заседание по избранию меры пресечения террориста доставили на коляске. Сейчас, как отмечает SHOT, он чувствует себя хорошо — придерживается ЗОЖ, не курит и пытается заниматься спортом. Кроме этого, Файзон также «сам себя модно стрижет и подравнивает бороду, недавно даже требовал машинку». Он также регулярно просит принести ему в камеру Коран, но пока не получил.

По словам адвокатов, Мухаммадсобира Файзова считают самым хитрым из четырех исполнителей теракта, так как он многого недоговаривает и соглашается давать показания только после своих сообщников.

Что касается Далерджона Мирзоева, то он, по данным от его защиты, сидит в двухместной камере с украинцем.

«Террорист неадекватно вел себя на первом заседании. Но за год в СИЗО все осознал и сейчас чувствует себя отлично», — отмечает Telegram-канал.

По данным SHOT, Мирзоев, в отличие от Файзова, куда более сговорчив и активно сотрудничает со следствием. Террорист рассказывает правоохранителям о своей жизни, в частности о брате, который воевал в Сирии под флагом ИГ (организация запрещена в России). Мирзоев общается через переводчика. Через него же он заявил, что удивлен вежливостью и деликатностью следователей.

Еще двое террористов — главарь Шамсидин Фаридуни и Саидакрами Рачабализода — ждут суда в одиночных камерах. По словам общественников, в общих камерах они бы до него не дожили.

SHOT добавил, что особенно пристально сотрудники изолятора следят за тем, чтобы террористы ничего с собой не сделали.

Теракт в «Крокусе»

Теракт «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли концертный зал. Жертвами атаки стали 145 человек, пострадали более 500. Террористы скрылись, но были пойманы на границе с Украиной.

В США объявился участник теракта в «Крокус Сити Холле». Шарифулла учил боевиков пользоваться оружием Предполагаемый организатор взрыва в аэропорту Кабула в 2021 году признался в причастности... 08 марта 06:46

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ). Российские власти при этом заявляли об украинском следе. Директор ФСБ Александр Бортников приводил данные, которые указывали на ангажированность украинских спецслужб. Киев свою причастность к теракту отвергал.