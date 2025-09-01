Стало известно, почему люди не смогли выйти из зала «Крокуса»

ТАСС: люди не смогли выйти из зала «Крокуса» после атаки из-за едкого дыма

Посетители «Крокус Сити Холла» не смогли выйти из зала после атаки террористов из-за едкого дыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса, который проходит на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в здании Мосгорсуда.

«В показаниях одного из потерпевших прозвучала фраза: «Дым был настолько едким, что через несколько вдохов люди теряли сознание». То есть они, со слов свидетеля, не могли самостоятельно выйти из зала и сгорели заживо», — сказал собеседник агентства.

Участник судебного процесса добавил, что военный суд планирует продолжить опрос потерпевших 1 сентября. По его словам, если таковых не будет, тогда суд огласит показания свидетелей обвинения, пожелавших не принимать участие в процессе.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли концертный зал. Несовместимые с жизнью ранения получили 145 человек, пострадали более 600. Террористы скрылись, но были пойманы на границе с Украиной. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ранее посетительница «Крокуса» рассказала в суде, как муж спас ее ценой своей жизни.