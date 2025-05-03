«Ничего сверхъестественного»: мэр Краснослободска объяснил «огромный водоворот» на Волге

В Волгоградской области глава города Краснослободска Николай Семилетов прокомментировал RT распростиравшееся в сети видео с «огромным водоворотом» на Волге.

Градоначальник заявил, что «ничего сверхъестественного там» не было. Ролику уже четыре дня, сейчас водоворота уже нет, а опасности он не представлял.

По словам Семилетова, воронка возникла на месте слива воды в «небольшой карьер».

5 апреля жители Краснодарского края заметили на побережье неизвестное белое вещество. Они разместили в сети видео. На одном из роликов голос за кадром говорит: «У нас белый мазут, весь берег. Пожалуйста, пальмовое масло». Большую часть выбросов нашли на участке протяженностью в 10 км между станицей Благовещенской и поселком Волна. В региональном оперштабе подтвердили, что, по предварительным данным после анализа специалистов, — это пальмовое масло. Росприроднадзор выясняет, как эта субстанция попала на берег.

Ранее россияне сообщили о «странных голубых спиралях» в небе.