На карте Каспия появилась гигантская «черная метка»

В Каспийском море обнаружили огромное грязное пятно площадью 82 кв. км
Telegram-канал «Прозрачный Мир»

В Каспийском море появилось пятно площадью 82 кв. км. Об этом сообщают в Telegram-канале участники проекта «Прозрачный мир», занимающегося поддержкой природоохранных организаций.

В посте отмечается, что пятно заметили на радиолокационном снимке Sentinel-1A в 05:43. Оно может состоять из масла или отходов рыбной ловли. Точная площадь пятна составляет 82,5 кв. км. Оно протянулось вдоль судоходной линии Порт Курык — Баку и занимает секторы Азербайджана и Казахстана.

«Это уже не случайная «грязная полоса» на воде, а целая черная метка на карте Каспия», — заявили в «Прозрачном мире».

Там обеспокоены тем, что в случае продолжения таких выбросов, море «просто не выдержит».

27 июня в Ижевске был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с разливом нефтепродуктов на реке Старковке. Сотрудники управления гражданской защиты города и министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии исследовали воды в нескольких локациях. В МЧС заверили, что ситуация находится на контроле, и уточнили, что режим ЧС будет действовать на территории города до особого распоряжения.

Ранее жители обнаружили на пляжах Анапы неизвестное белое вещество.

