Россиян предупредили об опасности покупки овощей и фруктов в палатках

Россиянам нужно соблюдать меры предосторожности при покупке овощей и фруктов в палатках у частных лиц. Высока вероятность приобрести некачественный товар, а при переводе денег на карту продавцу есть опасность стать фигурантом уголовного дела о спонсировании терроризма, предупредил в беседе с Tsargrad.tv руководитель Петербургской организации по защите прав потребителей «Потребнадзор» Александр Виноградов.

В большинстве случаев в палатках овощи и фрукты продают иностранные граждане, приехавшие в РФ на заработки, отметил эксперт. По его мнению, это означает, что вопрос социальной ответственности перед покупателями не всегда в приоритете, так как они стремятся в первую очередь «сорвать деньги».

На этом фоне важно тщательно проверять товар, в частности, обращать внимание на спелость фруктов. Как отмечает ведущая издания Елена Афонина, недобросовестные продавцы могут подкрашивать плоды аэрозольными баллончиками, чтобы они выглядели более яркими и спелыми. Это чревато пищевым отравлением, подчеркнула она.

Кроме того, при покупке продуктов в палатках опасно переводить деньги на карту неизвестным лицам, отметил Виноградов. По его словам, впоследствии это может обернуться преследованием за спонсирование терроризма.

«Потому что на конечном пункте, кто принимает деньги, может оказаться какой-нибудь персонаж, связанный с террористами. И когда человека начнут вызывать в ФСБ и в другие государственные органы, тогда он задумается», — заявил эксперт, призвав активнее бороться с незаконными торговыми точками.

Напомним, до этого юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что перевод денежных средств на карту неизвестного лица, например, при покупках на рынке, может привести к обвинениям в участии в финансировании экстремизма. По его словам, такие счета открываются физлицами для совершения операций, не связанных с предпринимательством, что может повлечь за собой определенные риски, вплоть до блокировки счета. При этом нельзя быть уверенным, что часть полученных таким образом средств не пойдет на финансирование различных экстремистских или террористических сообществ, подчеркнул юрист.

Ранее адвокат предупредил о риске попасть в тюрьму из-за перевода по телефону.