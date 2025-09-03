На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист назвал причины, по которым мигрантов могут выдворить из России

Юрист Хаминский: мигранта депортируют из России, даже если он два раза нарушил ПДД
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА Новости

Мигранта могут депортировать из России и запретить въезд на пять лет даже за два административных правонарушения. За нарушение Уголовного кодекса выдворение не предусмотрено законом, заявил «Газете.Ru» юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве Александр Хаминский.

«Сейчас по действующему законодательству мигранта могут выдворить (депортировать) даже за два административных правонарушения, совершенных в течение года. Например, за нарушение правил пребывания и дорожного движения. Такие действия влекут за собой не только штраф, но и запрет на въезд в Россию на пять лет. Достаточно нарушить правила въезда в Российскую Федерацию либо режим пребывания (проживания). За такое административное правонарушение предусматривается санкция в виде выдворения с территории РФ», — сказал он.

Юрист подчеркнул, что все иностранцы, находящиеся в России, могут быть привлечены к уголовной ответственности на общих основаниях.

«Иностранный гражданин точно так же будет осужден за преступление в случае, если его вина будет доказана, и отправлен отбывать наказание в места лишения свободы. При этом обязательной депортации (выдворения) за совершение умышленного преступления в настоящее время не предусмотрено, однако решение о нежелательности пребывания иностранца может быть принято после отбытия им наказания за уголовное преступление. В 2024 году в Государственную думу был внесен законопроект, которым предлагалось ввести обязательную депортацию для лиц, привлеченных к уголовной ответственности, однако закон еще не приняли», — сказал он.

Поправки в российское законодательство для мигрантов, которые вступили накануне, 1-го сентября, по словам Хаминского, несут скорее экономический характер.

«Повышение различных пошлин находится в русле текущей политики государства, приведения их размера в соответствие с экономическими реалиями. В прошлом году были значительно подняты судебные пошлины. Само по себе повышение пошлин направлено скорее на пополнение бюджета, чем на специальное регулирование миграционной политики, и является долгосрочным трендом», — сказал он.

Ранее Узбекистан направил России ноту протеста из-за оскорбления трудового мигранта в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами