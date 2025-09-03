Юрист назвал причины, по которым мигрантов могут выдворить из России

Мигранта могут депортировать из России и запретить въезд на пять лет даже за два административных правонарушения. За нарушение Уголовного кодекса выдворение не предусмотрено законом, заявил «Газете.Ru» юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве Александр Хаминский.

«Сейчас по действующему законодательству мигранта могут выдворить (депортировать) даже за два административных правонарушения, совершенных в течение года. Например, за нарушение правил пребывания и дорожного движения. Такие действия влекут за собой не только штраф, но и запрет на въезд в Россию на пять лет. Достаточно нарушить правила въезда в Российскую Федерацию либо режим пребывания (проживания). За такое административное правонарушение предусматривается санкция в виде выдворения с территории РФ», — сказал он.

Юрист подчеркнул, что все иностранцы, находящиеся в России, могут быть привлечены к уголовной ответственности на общих основаниях.

«Иностранный гражданин точно так же будет осужден за преступление в случае, если его вина будет доказана, и отправлен отбывать наказание в места лишения свободы. При этом обязательной депортации (выдворения) за совершение умышленного преступления в настоящее время не предусмотрено, однако решение о нежелательности пребывания иностранца может быть принято после отбытия им наказания за уголовное преступление. В 2024 году в Государственную думу был внесен законопроект, которым предлагалось ввести обязательную депортацию для лиц, привлеченных к уголовной ответственности, однако закон еще не приняли», — сказал он.

Поправки в российское законодательство для мигрантов, которые вступили накануне, 1-го сентября, по словам Хаминского, несут скорее экономический характер.

«Повышение различных пошлин находится в русле текущей политики государства, приведения их размера в соответствие с экономическими реалиями. В прошлом году были значительно подняты судебные пошлины. Само по себе повышение пошлин направлено скорее на пополнение бюджета, чем на специальное регулирование миграционной политики, и является долгосрочным трендом», — сказал он.

