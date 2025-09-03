На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Узбекистан направил России ноту протеста из-за оскорбления трудового мигранта в Подмосковье

Ташкент просит Москву наказать россиянина, оскорбившего трудового мигранта
Алексей Майшев/РИА Новости

МИД Узбекистана попросил внешнеполитическое ведомство РФ принять меры в отношении россиянина, оскорбившего узбека в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря дипломатического ведомства Узбекистана Ахрора Бурханова.

В конце августа в сети появилось видео, на котором прохожий в грубой нецензурной форме оскорбляет трудового мигранта из Узбекистана, назвав его при этом «рабом». Этот ролик, получив вирусное распространение, вызвал широкий резонанс в узбекистанских социальных сетях. Общественность Узбекистана требует реакции и призывает к уважению к трудовым мигрантам, которые вносят значительный вклад в развитие соседней страны.

«Ведется разбирательство по поводу ситуации, ставшей причиной широких обсуждений в конце августа. В этой связи была направлена официальная нота МИД России с целью установления личности на том видео и принятия в его отношении правовых мер», — заявил дипломат.

Бурханов подчеркнул, что все граждане Узбекистана находятся под защитой своего государства, независимо от места нахождения. Он также отметил, что в случае нарушения прав и свобод, законных интересов или чести граждан, их просят незамедлительно обращаться в дипломатические представительства и консульские учреждения Узбекистана.

Ранее президент РФ провел рабочую встречу в Пекине с президентом Узбекистана.

