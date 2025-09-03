Планировавшие теракты в России украинские диверсанты получили сроки

Суд приговорил готовивших теракты членов украинской ДРГ к срокам от 26 до 28 лет

Второй западный окружной военный суд приговорил четырех членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которые планировали теракты на военных и энергетических объектах в России, к срокам от 26 до 28 лет лишения свободы. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

Речь идет о подсудимых Андрее Антоненко, Андрее Кулише, Денисе Ткаченко и Алексее Мазуренко. Им вменяется ряд статей УК России, в том числе совершение и подготовка терактов.

Согласно решению суда, Антоненко получил 28 лет, Мазуренко — 27 лет, Кулиш и Ткаченко — по 26 лет каждый. Все они первые пять лет должны провести в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Также фигурантам назначили штрафы от 1,7 до 2 млн рублей.

12 августа в ФСБ России заявили, что силовики задержали агента украинских специальных служб, планировавшего совершить в Московской области теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ. Его задержали на трассе М-4, когда он направлялся к месту планируемого совершения преступления. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее жительницу Запорожской области осудили за подготовку теракта в здании ФСБ.