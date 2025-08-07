На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жительнице Запорожья вынесли приговор за подготовку теракта по заданию СБУ

Жительницу Мелитополя осудили на 18 лет за подготовку теракта в здании УФСБ
true
true
true
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы жительницу Мелитополя в Запорожской области за подготовку теракта в здании регионального управления ФСБ. Об этом РИА Новости сообщил представитель суда.

Установлено, что в конце июля 2023 года с женщиной через мессенджер связался незнакомец и, представившись сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ), предложил ей сотрудничество. Она должна была собирать и направлять информацию о размещении в Мелитополе военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России.

Позже осужденная сфотографировала и сняла на видео здание, в котором находились сотрудники УФСБ России по Запорожской области, и направила эти данные своему собеседнику. По его заданию она купила в Мелитополе вещества для приготовления зажигательной смеси по типу «Коктейля Молотова» и спрятала их в тайнике. Женщину задержали до совершения ею теракта.

Осужденная будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей назначили штраф в размере 600 тысяч рублей.

До этого в Новгородской области задержали агента украинских спецслужб, готовившего подрыв машины общественного деятеля — ветерана специальной военной операции (СВО). Уточняется, что подрыв готовил 28-летний мужчина, который через мессенджер общался с куратором. Его задержали с поличным при подготовке теракта.

Ранее появились подробности о готовившейся диверсии на оборонном заводе в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами