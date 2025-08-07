Жительнице Запорожья вынесли приговор за подготовку теракта по заданию СБУ

Жительницу Мелитополя осудили на 18 лет за подготовку теракта в здании УФСБ

Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы жительницу Мелитополя в Запорожской области за подготовку теракта в здании регионального управления ФСБ. Об этом РИА Новости сообщил представитель суда.

Установлено, что в конце июля 2023 года с женщиной через мессенджер связался незнакомец и, представившись сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ), предложил ей сотрудничество. Она должна была собирать и направлять информацию о размещении в Мелитополе военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России.

Позже осужденная сфотографировала и сняла на видео здание, в котором находились сотрудники УФСБ России по Запорожской области, и направила эти данные своему собеседнику. По его заданию она купила в Мелитополе вещества для приготовления зажигательной смеси по типу «Коктейля Молотова» и спрятала их в тайнике. Женщину задержали до совершения ею теракта.

Осужденная будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей назначили штраф в размере 600 тысяч рублей.

До этого в Новгородской области задержали агента украинских спецслужб, готовившего подрыв машины общественного деятеля — ветерана специальной военной операции (СВО). Уточняется, что подрыв готовил 28-летний мужчина, который через мессенджер общался с куратором. Его задержали с поличным при подготовке теракта.

Ранее появились подробности о готовившейся диверсии на оборонном заводе в Москве.