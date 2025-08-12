В Подмосковье предотвратили теракт против высокопоставленного военнослужащего

Силовики задержали агента украинских специальных служб, планировавшего совершить в Московской области теракт против высокопоставленного военнослужащего российского Минобороны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

По данным ведомства, под стражей оказался гражданин РФ и Украины 1989 года рождения. Он был завербован на территории третьей страны и пользовался псевдонимом «Ворон».

В заявлении говорится, что задержанный получил инструкцию от куратора и изготовил самодельное взрывное устройство. Далее он замаскировал его в автомобиле, купленном на предоставленные украинскими спецслужбами деньги.

«Транспортное средство, начиненное более чем 60 кг взрывчатого вещества, должно было быть припарковано в установленном противником месте и в момент прохода в непосредственной близости высокопоставленного военнослужащего министерства обороны РФ приведено в действие», — рассказали в ФСБ.

В ведомстве уточнили, что «Ворона» задержали на трассе М-4. Злоумышленник направлялся к месту планируемого совершения преступления.

Мужчину отправили на допрос, в ходе которого он дал признательные показания. Как рассказал задержанный, ему предложили «вернуться в страну исхода и в обмен на совершение теракта избежать мобилизации» в армию Украины.

На этом фоне против злоумышленника было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Среди них — государственная измена, а также незаконное изготовление и хранение взрывных устройств.

Из заявления следует, что «Ворону» грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В настоящее время он находится в СИЗО.

Ранее жительницу Запорожской области осудили за подготовку теракта в здании ФСБ РФ.