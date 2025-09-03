Мужчина потрогал школьницу за промежность в петербургском ТЦ и стал фигурантом дела

В Петербурге мужчина домогался школьницы в одном из торговых центров и стал фигурантом дела. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По факту домогательств в отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. В данный момент личность мужчины, потрогавшего девочку за промежность, уже установлена. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для его задержания.

Инцидент произошел 1 сентября в ТЦ «Лондон Молл» на улице Коллонтай. На глазах у посетителей неизвестный подошел к школьнице и заснул руку ей под юбку. При себе у мужчины был нож, которым он стал угрожать пытавшимся его задержать охранникам торгового комплекса. В итоге преступнику удалось скрыться. Отмечается, что он уже известен сотрудникам ТЦ и не раз попадался на неадекватном поведении.

