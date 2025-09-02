На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина домогался школьницы в День знаний в петербургском ТЦ

Педофил залез под юбку к девочке в День знаний в Петербурге
Depositphotos

В Санкт-Петербурге мужчина приставал к несовершеннолетней в День знаний. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

Инцидент произошел 1 сентября в ТЦ «Лондон Молл» на улице Коллонтай. На глазах у посетителей неизвестный подошел к школьнице и заснул руку ей под юбку.

При себе у мужчины был нож, которым он стал угрожать пытавшимся его задержать охранникам торгового комплекса. В итоге преступнику удалось скрыться. В настоящее время его разыскивают правоохранители.

Как сообщается, он уже известен сотрудникам ТЦ и не раз попадался на неадекватном поведении.

До этого педофил домогался двух школьниц на пляже в российском городе. Инцидент произошел 8 июня в Липецке. Нетрезвый мужчина вел с двумя школьницами в возрасте 13-ти и 15-ти лет разговоры непристойного содержания. Одна из пострадавших зафиксировала его действия на камеру мобильного телефона и сообщила о случившемся родителям. Мужчину взяли под стражу на время следствия. Он полностью признал вину.

Ранее единственного учителя в деревенской школе уволили за приставания к ученицам.

