Педофил домогался двух школьниц на пляже в российском городе

В Липецке мужчина домогался двух школьниц на пляже
В Липецке местный житель домогался девочек на городском пляже. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 8 июня на центральном городском пляже. Нетрезвый мужчина вел с двумя школьницами в возрасте 13-ти и 15-ти лет разговоры непристойного содержания. Одна из пострадавших зафиксировала его действия на камеру мобильного телефона и сообщила о случившемся родителям.

Мужчина заключен под стражу на время следствия. Он полностью признал вину, его действия подтверждены доказательствами: показаниями свидетелей, записями с камер видеонаблюдения и результатами судебных экспертиз.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Фигуранту грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Ранее на Колыме таксист домогался несовершеннолетней пассажирки в салоне авто.

