«День сокола» назвали площадкой для обсуждения вопросов сохранения биоразнообразия планеты

В рамках «Дня сокола» продолжается масштабный международный диалог, направленный на решение широкого спектра вопросов, связанных с сохранением редких видов птиц. Об этом на сессии «Сокол – объединяющий символ: диалог стран в защиту редких видов», проходившей в рамках международного форума «Дня сокола», рассказала первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким.

Участники мероприятия обсудили основные итоги реализации декларации о намерениях по сохранению популяции кречета странами, присоединившимися к декларации, а также поделились успешными практиками разных стран в сохранении птиц семейства соколиных.

Как модератор сессии Ким зачитала обращение главы Минприроды РФ Александра Козлова.

«Биологическое разнообразие России представляет собой бесценный природный и генетический ресурс, имеющий ключевое экологическое, социальное, экономическое и эстетическое значение. наша страна обладает крупнейшим массивом природных экосистем, включающем практически все разнообразие животного и растительного мира Северной Евразии», — отметил он.

По его словам, «День Сокола» стал уникальной площадкой для обсуждения важнейших вопросов сохранения биоразнообразия планеты.

«В современном мире, где экологические проблемы приобретают глобальный характер, необходимость международного сотрудничества в вопросах охраны редких видов птиц становится особенно актуальной. Ежегодное проведение форума способствует объединению усилий специалистов из разных стран, разработке совместных программ, созданию эффективных механизмов защиты птиц и развитию международного сотрудничества в сфере экологии», — добавил министр.

В свою очередь, замминистра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин рассказал о мерах по сохранению хищных птиц, который действуют в России.

«Для сохранения мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения животных в России создана система особо охраняемых природных территорий», — отметил он.

Он уточнил, что численность кречета в России около 4 тыс. гнездовых пар, что составляет не менее 40% мировой численности гнездящихся птиц. В свою очередь, численность балобана составляет порядка 1,5 тыс. пар. — 15% от мировой. При этом численность сапсана достигает не менее 15 тыс. гнездовых пар, а это около 10% от мировой.