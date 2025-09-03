На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«День сокола» назвали площадкой для обсуждения вопросов сохранения биоразнообразия планеты

В рамках «Дня сокола» обсудили сохранение редких видов птиц
true
true
true
close
Фонд «Росконгресс»

В рамках «Дня сокола» продолжается масштабный международный диалог, направленный на решение широкого спектра вопросов, связанных с сохранением редких видов птиц. Об этом на сессии «Сокол – объединяющий символ: диалог стран в защиту редких видов», проходившей в рамках международного форума «Дня сокола», рассказала первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким.

Участники мероприятия обсудили основные итоги реализации декларации о намерениях по сохранению популяции кречета странами, присоединившимися к декларации, а также поделились успешными практиками разных стран в сохранении птиц семейства соколиных.

Как модератор сессии Ким зачитала обращение главы Минприроды РФ Александра Козлова.

«Биологическое разнообразие России представляет собой бесценный природный и генетический ресурс, имеющий ключевое экологическое, социальное, экономическое и эстетическое значение. наша страна обладает крупнейшим массивом природных экосистем, включающем практически все разнообразие животного и растительного мира Северной Евразии», — отметил он.

По его словам, «День Сокола» стал уникальной площадкой для обсуждения важнейших вопросов сохранения биоразнообразия планеты.

«В современном мире, где экологические проблемы приобретают глобальный характер, необходимость международного сотрудничества в вопросах охраны редких видов птиц становится особенно актуальной. Ежегодное проведение форума способствует объединению усилий специалистов из разных стран, разработке совместных программ, созданию эффективных механизмов защиты птиц и развитию международного сотрудничества в сфере экологии», — добавил министр.

В свою очередь, замминистра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин рассказал о мерах по сохранению хищных птиц, который действуют в России.

«Для сохранения мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения животных в России создана система особо охраняемых природных территорий», — отметил он.

Он уточнил, что численность кречета в России около 4 тыс. гнездовых пар, что составляет не менее 40% мировой численности гнездящихся птиц. В свою очередь, численность балобана составляет порядка 1,5 тыс. пар. — 15% от мировой. При этом численность сапсана достигает не менее 15 тыс. гнездовых пар, а это около 10% от мировой.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами