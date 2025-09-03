Жителям Московского региона рассказали, когда ждать «бабьего лета»

Сейчас в Москве и Московской области довольно прохладно, однако температура воздуха начнет повышаться уже в конце недели. Осадков не ожидается. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Дневная температура в четверг от +19 до +21, в пятницу +20, +22 градуса. Температура воздуха будет выше климатической нормы на пару градусов. На выходных будет слабый ветер, минимальная температура в субботу и воскресенье +21, +23 градуса. Это вполне подходит для прогулок и занятий спортом на воздухе», — рассказала синоптик.

Следующая неделя в столичном регионе, по ее словам, также будет теплой, добавила она.

В конце августа синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что теплая погода с летними температурами сохранится в Москве и области как минимум до середины сентября.

По прогнозам эксперта, дневные температуры в первой декаде месяца составят +19...+24°С, ночные показатели не опустятся ниже +11...+16°С.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда начнется бархатный сезон на Черном море.