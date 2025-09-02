На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Гидрометцентре рассказали, когда начнется бархатный сезон на Черном моря

Вильфанд: бархатный сезон на курортах Черного моря начнется в конце недели
Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

На юге европейской части России уже к ближайшим выходным наступит бархатный сезон, характеризующийся близкими значениями температуры воды и воздуха. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в Краснодарском крае ожидается постепенное снижение температуры в течение недели, начиная со среды, до диапазона 25-30 градусов. Это незначительно превышает климатическую норму (на 1-2 градуса). При этом температура воды на черноморском побережье составляет 25-26 градусов, что и свидетельствует о начале бархатного сезона.

Метеоролог пояснил, что верхние слои Черного моря, хорошо прогревшиеся летом, будут долгое время отдавать тепло в атмосферу. В связи с этим, Вильфанд спрогнозировал, что в текущем году бархатный сезон продлится не только до конца сентября, как обычно, но и до первой декады октября.

До этого Вильфанд заявил, что ряд регионов России столкнется с опасными погодными явлениями. Метеоролог уточнил, что 3 сентября грозы, град и проливные дожди накроют Ставропольский край, Северную Осетию, Ингушетию и Чечню.

Ранее москвичам рассказали, когда наступит «бабье лето».

