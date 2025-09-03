Мать Рамзана Кадырова попала в санкционный список Великобритании

Великобритания внесла в санкционный список мать главы Чечни Рамзана Кадырова. Перечень опубликован на сайте британского управления по осуществлению финансовых санкций.

По информации в списке, в отношении Аймани Несиевной Кадыровой 1953 года рождения действую меры, включающие заморозку активов запрет на предоставление ей трастовых услуг.

Основанием для включения в санкционный список стала деятельность Кадыровой на посту президента Фонда Акмата Кадырова, который, по утверждению Лондона, участвует в программе военно-патриотического перевоспитания украинских детей на подконтрольных России территориях.

В феврале глава Чечни назвал смешной причину введения санкций со стороны Австралии и Новой Зеландии в отношении его матери Аймани. По его словам, женщину обвинили в том, что она якобы вывозила детей с территории Украины. Он добавил, что если их и вывозили. то речь идет о детях, оказавшихся в зоне боевых действий — без защиты и элементарных условий для жизни.

Ранее стало известно о желании Трампа ввести новые санкции в отношении российской нефти.