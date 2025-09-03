На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мать Рамзана Кадырова попала в санкционный список Великобритании

Великобритания внесла в санкционный список мать главы Чечни Рамзана Кадырова
true
true
true
close
Саид Царнаев/РИА «Новости»

Великобритания внесла в санкционный список мать главы Чечни Рамзана Кадырова. Перечень опубликован на сайте британского управления по осуществлению финансовых санкций.

По информации в списке, в отношении Аймани Несиевной Кадыровой 1953 года рождения действую меры, включающие заморозку активов запрет на предоставление ей трастовых услуг.

Основанием для включения в санкционный список стала деятельность Кадыровой на посту президента Фонда Акмата Кадырова, который, по утверждению Лондона, участвует в программе военно-патриотического перевоспитания украинских детей на подконтрольных России территориях.

В феврале глава Чечни назвал смешной причину введения санкций со стороны Австралии и Новой Зеландии в отношении его матери Аймани. По его словам, женщину обвинили в том, что она якобы вывозила детей с территории Украины. Он добавил, что если их и вывозили. то речь идет о детях, оказавшихся в зоне боевых действий — без защиты и элементарных условий для жизни.

Ранее стало известно о желании Трампа ввести новые санкции в отношении российской нефти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами