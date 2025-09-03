Захарова назвала власти Великобритании неонацистами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Лондона ввести санкции против российской детской и молодежной организации «Движение первых». Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат характеризовала британские власти как «неонацистов». Это заявление стало ответом на очередной шаг Великобритании в санкционной политике, направленной против российских общественных движений. В частности, британская сторона официально объявила о введении ограничений в отношении «Движения первых». Также Лондон включил в санкционный список чеченский Фонд имени Ахмата Кадырова и российское общественное движение «Волонтеры Победы». Информация об этом появилась на официальном правительственном сайте объединенного королевства.

«Движение первых» — всероссийское общественно-государственное движение, созданное в июле 2022 года по инициативе руководства страны для воспитания подростков и формирования их мировоззрения на основе традиционных российских ценностей. Отделения работают в каждом муниципалитете регионов РФ, а первичные ячейки — в школах. Движение находится под личным контролем президента России, который возглавляет наблюдательный совет и назначает ключевых руководителей. «Движение первых» организует патриотические акции. Одна из них – «Окна Победы». В ходе акции участники украшают окна домов символами Великой Победы.

