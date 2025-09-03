На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова назвала власти Великобритании неонацистами

Захарова назвала власти Британии неонацистами из-за новых санкций против РФ
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Лондона ввести санкции против российской детской и молодежной организации «Движение первых». Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат характеризовала британские власти как «неонацистов». Это заявление стало ответом на очередной шаг Великобритании в санкционной политике, направленной против российских общественных движений. В частности, британская сторона официально объявила о введении ограничений в отношении «Движения первых». Также Лондон включил в санкционный список чеченский Фонд имени Ахмата Кадырова и российское общественное движение «Волонтеры Победы». Информация об этом появилась на официальном правительственном сайте объединенного королевства.

«Движение первых» — всероссийское общественно-государственное движение, созданное в июле 2022 года по инициативе руководства страны для воспитания подростков и формирования их мировоззрения на основе традиционных российских ценностей. Отделения работают в каждом муниципалитете регионов РФ, а первичные ячейки — в школах. Движение находится под личным контролем президента России, который возглавляет наблюдательный совет и назначает ключевых руководителей. «Движение первых» организует патриотические акции. Одна из них  – «Окна Победы». В ходе акции участники украшают окна домов символами Великой Победы.

Ранее Захарова сообщила о реакции Лаврова фейковое видео с его участием.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами