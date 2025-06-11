Эксперт перечислил самые востребованные профессии в социальной сфере

На сегодняшний день, как никогда, востребованы специалисты в сфере социальной защиты. Особая потребность есть в социальных помощниках и координаторах. Об этом в интервью РИАМО сообщилкарьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.

Не секрет, что экономика страны продолжает испытывать кадровый кризис. Директор по развитию и работе с клиентами управления кадровых сервисов правительства Москвы Ксения Александрова до этого рассказала «Известиям» о главных проблемах, которые решаются сейчас и которые еще предстоит решить.

Что касается социальной сферы, остается высокой потребность в соцпомощниках, которые заботятся о пожилых и маломобильных гражданах, продолжил Семеренко.

«Не менее важны и социальные координаторы, работающие в больницах, — они берут на себя все непрофильные заботы: документы, связь с родственниками, сопровождение. Эти люди снимают нагрузку с врачей и помогают пациентам чувствовать себя не одинокими», — отметил эксперт.

Также востребованы медиаторы — специалисты, помогающие семьям преодолевать конфликты, добавил он.

Накануне независимый HR-специалист Зулия Лоикова сообщила, что в 2025 году на рынке труда в России наиболее востребованными профессиями стали врач, аналитик данных, инженер-робототехник и специалист по информационной безопасности.

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