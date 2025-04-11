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Россиянам рассказали, какие вопросы нельзя задавать на собеседовании

Карьерный эксперт Васильева: некоторые вопросы на собеседовании задавать нельзя
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ARMMY PICCA/Shutterstock/FOTODOM

Во время собеседования с потенциальным работодателем нельзя задавать определенные вопросы, которые сильно снизят шансы на получение желаемой должности. В их числе — все вопросы, связанные с отношением начальства к опозданиям, отгулам, возможности уйти пораньше и даже к отпуску, отметила в беседе с RT карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Мария Васильева.

«Если вы хотите произвести впечатление замотивированного работника, то вопросы такого характера точно не сыграют вам на руку. Потенциальный руководитель воспримет вас как человека, у которого есть дела поважнее, чем выполнение рабочих обязанностей», — пояснила специалист.

Она добавила, что спрашивать про отпуск тоже не стоит — как правило, рассчитывать на него можно спустя шесть месяцев работы, а если на конкретном месте действуют другие правила, то об этом кандидата предупредят. В любом случае важно учитывать, что первое собеседование — это не встреча, предназначенная для торгов с потенциальным руководителем, а возможность проявить себя и показать свои способности, подчеркнула эксперт.

Она также посоветовала не спешить с уточнениями вопросов о премиях, льготах, поощрениях, оставив эти вопросы на конец собеседования. Не рекомендуется также спрашивать о зарплате в первые минуты встречи — это считается моветоном.

При этом плюсом будет уточнить, какие задачи стоят перед сотрудником на данной должности, с какой командой предстоит работать, какие цели и трудности есть у конкретного отдела. Кроме того, нужно узнать, какие критерии оценки кандидатов важны для начальника, по каким причинам могут отказать в трудоустройстве. Все это продемонстрирует глубокое погружение в тему и заинтересованность в работе, заключила Васильева.

До этого GR-директор Нетологии Валентина Куренкова рассказала «Газете.Ru», что приукрашивание на собеседовании — это не новая тактика, а часть делового общения. По ее словам, вопрос не в том, делать это или нет, а в том, где проходит грань между адаптацией фактов и откровенным обманом. Если небольшая корректировка помогает показать сильные стороны, то это может быть оправданно. Но когда искажения становятся слишком заметными, доверие теряется с обеих сторон.

Ранее россиянам посоветовали использовать нейросети для поиска хорошей работы.

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