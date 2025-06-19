Россиянам рекомендовали застраховать загородные дома из-за пожаров

Россиянам стоит застраховать загородные дома на случай пожара, ведь они горят вчетверо чаще квартир. Об этом «Газете.Ru» сказал эксперт по фондовому рынку »Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Любое ценное имущество однозначно стоит страховать. Это обойдется гораздо дешевле, чем покупка нового дома, квартиры или гаража. В случае с загородными домами, как правило, речь идет о долях процентов страховой суммы и редко может доходить до 1% от стоимости дома. Люди редко страхуют дома на полную стоимость. Обычно сумма страхового покрытия не превышает 1 млн рублей. Это хорошая сумма, учитывая, что плата за риск обойдется в сумму около 10 тыс. рублей за целый год. Конечно, пожар может так никогда и не случиться. Но если все же случится (а загородные дома горят в четыре раза чаще, чем городские квартиры), вы получите компенсацию в размере уплаченной страховой премии как минимум за 100 лет», — отметил Селезнев.

Он заключил, что застраховавшие дома россияне в любом случае окажутся в плюсе.

По данным Domclick, около 10% опрошенных россиян в 2025 году имеют страховой полис на загородную недвижимость. В среднем их количество растет на 10–15 % в год.

Ранее в России резко подорожали полисы КАСКО.