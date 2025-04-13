Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества с «Госуслугами»

Телефонные мошенники начали получать доступ к «Госуслугам» россиян под предлогом установки сигнализации в доме. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Москвы.

«Внимание, новая схема мошенничества: телефонные аферисты получают код доступа в «Госуслуги» под предлогом установки в доме сигнализации», — предупредили россиян в ведомстве.

Одним из пострадавших от этой преступной схемы стал 81-летний пенсионер. Ему позвонил неизвестный и заявил, что многоквартирный дом, в котором проживает пожилой человек, будет оборудован сигнализацией. После этого звонивший попросил назвать код из СМС, что пострадавший и сделал.

Следом мужчине прислали сообщение в мессенджере, где заявили, что он стал жертвой мошенников. Аферисты перезвонили пенсионеру, подтвердив озвученную в сети информацию. Под предлогом удаления вирусов с компьютера и телефона они получили удаленный доступ ко всем устройствам пенсионера и завладели 1,8 млн рублей.

До этого россиян предупредили о мошеннической схеме с участием подростков. Незнакомцы пишут несовершеннолетним в мессенджерах и предлагают купить брендовые вещи с китайского маркетплейса Poizon по низкой цене. Денежные средства в итоге переводятся на счета аферистов, и товар не приходит.

Мало того, мошенники просят оплатить пошлину, чтобы якобы «растаможить товар». Россиян призвали внимательно следить за тратами детей-подростков и рассказывать им о мошеннических схемах.

Ранее в МВД рекомендовали заклеивать камеры смартфона для защиты от мошенников.