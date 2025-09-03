В Госдуме оценили эффективность принудительного трудоустройства алиментщиков

Для россиян, уклоняющихся от уплаты алиментов, уже действуют законодательные меры по обязательным общественным работам. Принуждение к трудоустройству в этом плане никак не поможет, намного эффективнее работает уже действующий механизм по запрету выезда из страны, заявила НСН член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

Так она прокомментировала предложение детского омбудсмена в Московской области Ксении Мишоновой, выступившей с инициативой введения принудительного трудоустройства для мужчин, уклоняющихся от уплаты алиментов.

Бессараб напомнила, что такими уклонистами преимущественно являются люди, имеющие имущество, и по действующим нормативам это имущество можно изъять в пользу погашения долгов, хотя это и непростая процедура. Так, судебные приставы даже не успевают обрабатывать большое число исков по долговым обязательствам родителей.

«Что касается принуждения к работе, то, в принципе, в статье как административное наказание, так и уголовное наказание предусматривает ряд санкций, среди которых есть и обязательные работы, — подчеркнула парламентарий. — Но если человек не хочет работать, то представьте, какой он будет работник - ему нужно будет два надсмотрщика, чтобы заставить трудиться».

По словам Бессараб, свою эффективность уже продемонстрировал запрет алиментщикам на выезд из страны до погашения долгов, а также запрет на использование автомобиля в случае, если он не требуется для работы.

Напомним, Ксения Мишонова, озвучивая свое предложение о принудительном трудоустройстве алиментщиков, подчеркнула, что подобные меры уже действуют в Белоруссии. По ее мнению, эта мера помогла бы решить проблему с миллиардными задолженностями родителей.

Ранее стало известно, что в России на 20% выросло число алиментных соглашений.