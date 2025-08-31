На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России хотят заставить работать мужчин, уклоняющихся от алиментов

Мишонова предложила принудительно трудоустраивать уклонистов от алиментов
Shutterstock

Принудительное трудоустройство для мужчин, уклоняющихся от уплаты алиментов, стоит ввести в РФ. Такое мнение высказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, пишет РИА Новости.

«Принудительное трудоустройство для мужчин, которые избегают алиментов (стоит ввести), а задолженности по алиментам в стране составляют миллиарды, поэтому здесь бы я ввела эту меру», — сказала она.

Подобные меры действуют на территории Белоруссии, подчеркнула она.

Недавно адвокат Татьяна Кузьминова сообщила, в России приставы имеют право запрещать алиментщикам использовать личное транспортное средство. К ним относятся автомобили, мотоциклы, мопеды и квадроциклы, тракторы, бульдозеры, самосвалы карьерные, снегоходы, мотовездеходы.

До этого стало известно, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России прорабатывает механизм запрета на регистрацию автомобилей для неплательщиков алиментов.

Ранее россиянка накопила долг по алиментам и спряталась от приставов в подвале.

